增5食肆上疫榜 有死者生前曾到TKO Spot兩餐廳

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(28日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多5間食肆上疫榜，包括尖沙咀金巴利道「霸嗎拉麵」、鰂魚涌友邦香港大樓「Pret A Manger」、將軍澳TKO Spot「一粥麵」及「肯德基」，以及佐敦永發大廈「Isaak's」。

一名19歲女患者(編號4757)曾到過其中3間餐廳，包括「霸嗎拉麵」、「Pret A Manger」及「Isaak's」。

另外，其中一名59歲男患者，他是昨日確診的Foodpanda外賣員的丈夫，他本月16日發病，本周三送院時失去知覺，其後不治，死後才確診。

患者生前曾到訪將軍澳TKO Spot「一粥麵」及「肯德基」，該家庭除了丈夫與妻子確診外，二人的30歲兒子亦同告確診，另一名22歲兒子雖並非確診個案，但其體內有新冠病毒抗體。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●鰂魚涌友邦香港大樓 Pret A Manger

九龍

●尖沙咀金巴利道26 號 霸嗎拉麵

●佐敦永發大廈 Isaak's

新界

●將軍澳TKO Spot 一粥麵

●將軍澳TKO Spot 肯德基

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