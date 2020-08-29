全民檢測下周展開　政府今早為醫護人員舉行簡介會

逾百名醫護人員今早到灣仔伊利沙伯體育館出席簡介會。

全民檢測即將展開，政府當局今早(29日)在灣仔伊利沙伯體育館向協助採樣的醫護人員進行簡介，負責簡介的人士包括食物及衞生局局長陳肇始，有過百名醫護人員出席。

體育館內已完成布置，相片可見，該場館約有11個檢測站，並設有工作人員專用通道。有出席人士認為，本港平日難有機會進行如此大型檢測，形容是機會難得，故參與計劃。

另外，各社區檢測中心已開始籌備工作，檢測點之一的香港公園體育館今早10時許左右，有搬運工人將一批批物資運入場內，現場所見，物資包括保護衣、手套、消毒搓手液、漂白水等，惟門外未見有任何指示牌指示檢測路線。

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