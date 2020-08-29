9.7萬名前線物管員工已做病毒檢測 有5人染疫

為應付新冠肺炎疫情，民政事務總署早前推出「物業管理前線員工2019冠狀病毒病社區檢測計劃」。署方表示截至今日(29日)，已派發近16萬個樣本瓶予前線物管員工，並收集及檢測近9.7萬個樣本，當中有5個樣本對病毒呈陽性反應。

物管檢測計劃為前線物管員工，例如保安員及清潔工安排免費病毒檢測服務，計劃於下周一(31日)完結。民政署已成功收集及檢測近9.7萬個樣本，發現有5個樣本對病毒呈陽性反應，已將個案轉交衞生署跟進，經覆檢後確認檢測結果無誤。

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