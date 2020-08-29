男子環保大道過路捱貨車撞　頭傷淌血送院治理

將軍澳環保大道，今晨(29日)11時56分，一輛貨車沿路往將軍澳工業邨方向行駛，至清水灣半島前落橋位置時，撞倒一名疑正在橫過馬路的男子。貨車司機大驚，隨即落車查看並報警求助，並為傷者撐傘。

傷者倒地頭部受傷淌血，有駕駛人士見狀落車上前協助，現場消息指傷害一度暈倒，其後回復清醒，並坐在路上等待救援。他其後由救護車送往將軍澳醫院救治。現場遺下大攤血漬、一個屬於事主的背囊及染血的口罩等，貨車遺下一條約4米長的煞車痕。警方正調查事故原因。

據了解，受傷男子為一名修樹工，事發時正準備前往午膳，惟現場附近路段並無行人過路設施，他橫過環保大道時被貨車撞倒。

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