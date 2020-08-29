全民檢測下月1日舉行　西貢沙田部分檢測中心首日名額爆滿

市民今日起可在網上預約全民檢測。

全民檢測計劃下月1日舉行，網上預約系統今日（29日）早上7時開始接受預約。東網記者中午12時登入網頁，發現在全港共141個社區檢測中心中，西貢的尚德社區會堂、沙田的沙角社區會堂及馬鞍山體育館首日時段全數「爆滿」。

而綜觀網上預約系統，首日首個檢測時段最為熱門，即早上8時。另外，離島區只有東涌一個檢測中心，該中心亦只剩2個時段可供選擇。南區及元朗區則大部分社區檢測中心均至少剩餘逾半名額。

對於部分地區的檢測中心較少，公務員事務局局長聶德權今日在一個電台節目透露，會另外與私營化驗所合作，派檢測人員到長洲為居民採樣，但檢測站未必是由早上8時至晚上8時運作，亦未必會連續14天運作。

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