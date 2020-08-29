新冠疫情持續未止　逾半青年最擔心成績下跌　

新冠肺炎疫情下，市民大多留家抗疫。有機構進行青年疫下生活調查，發現近半受訪青年表示疫情下較多時間休息，但逾5成青年最擔心成績變差及難以適應復課。機構表示，疫情影響青年身心及生活，由於疫情未知何時完結，長遠而言對他們成長發展構成隱憂，建議青年積極面對逆境，社會服務機構亦可加強青年支援服務。

為了解抗疫下青年的生活狀況，香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組在5月14日至6月19日期間，向12至24歲青年進行網上問卷調查，共收集122份問卷。機構指出，疫情下學校以網上課堂維持教學進度，減省青年準備回校上學的時間，在半天上課的安排下，他們的個人作息及額外睡眠時間比以往增加，紓緩其身心疲勞。

調查發現約48%青年指疫情下有額外睡覺時間，惟有56%青年直言最擔心疫情期間成績下跌及難以適應復課；另有逾一半受訪青年疫情下感到無聊及苦悶。

機構認為，青年在短期下雖增多個人作息時間，處理以往未有空間去做的事宜，從而令身心狀態變得輕鬆。但在疫情持續下，青年看不到疫情何時完結，亦未能掌握後續情況，對個人未來的生活或發展感到不樂觀，從而產生負面情緒。

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