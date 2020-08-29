警搗葵涌工廈無牌樓上吧 拘5人22酒客違「禁聚令」遭票控

葵青警區探員，昨日（28日）晚上約11時，展開一項打擊無牌賣酒行動，突擊搜查葵涌工業街10至14號一單位，搗破一個懷疑無牌酒吧，拘捕酒吧負責人及職員5人，檢獲781罐啤酒及約280支烈酒餐酒，市值共約3萬元，22名酒客涉違「禁聚令」遭票控。

行動中，一名姓陳男酒吧負責人被捕，他不但涉嫌違反「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無牌售賣酒類飲品」，還同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），警方向他作出檢控。

另外被捕的2男2女酒吧職員，年齡介乎22歲至31歲，涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)，警方會向他們作出檢控。

此外，有22名酒吧顧客（18男4女，年齡介乎16至30歲），則涉嫌違反「在無領取牌照的地方飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) ，分別被警方發出傳票及定額罰款通知書。

所有被捕男女已獲准保釋候查，須於九月下旬向警方報到。

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