政Whats噏：戴耀廷正式執包袱　黯然離開港大

香港大學法律學院前副教授戴耀廷早前因違法佔領行動案(佔中案)而遭判囚，港大校務委員會就事件以大比數通過即時解僱佢，戴今日就正式執包袱走人喇。

戴耀廷今日(29日)喺社交網站上載影片，紀錄「離開港大的一刻」，佢話終於收拾好物品，帶走咗大約2000本書，但留低咗好多記憶。由影片見到佢鎖上辦公室大門，拍拍道門就黯然轉身離開。戴話到咗離開港大嘅一刻，關上道門之後就唔會返去呢間辦公室。但戴耀廷為自己留一線，話有一日或者會以其他身份回到港大，唔知佢心入面密謀緊啲咩喇。

戴早前回應被辭退決定，唔服氣咁話有關決定並唔係由港大作出，而係由大學以外嘅勢力掌控，標誌住香港學術自由終結咁話。佢亦決定向港大校監林鄭月娥上訴，但明言唔可能成功上訴。

其實戴耀廷唔單止失去教席，仲有可能要再受牢獄之災。佢早前籌辦立法會選舉民主派初選，事後被指涉嫌操控選舉，甚至違反《港區國安法》，戴亦坦言對於自己可能因為違法而被捕感到誠惶誠恐，雖然係咁講，但佢似乎滿肚密圈，仲準備民間眾籌以實踐計劃添。

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