教會擬為港民主發展登報眾籌　遭教區叫停

近日有教會擬發起公眾眾籌，並於報章刊登廣告，為香港民主發展祈禱。該教會今日(29日)表示，教區要求終止籌款計劃，將於下周一(31日)為已捐款者安排退款。

香港天主教正義和平委員會在網上專頁的發文提到，教區昨日(28日)獲悉該會將進行公開籌款，並在報章上刊登廣告，為香港頒布《港區國安法》後的民主發展祈禱2又指教區雖支持教會為香港祈禱的舉動，但不贊成採用的籌款方式及廣告中的禱文內容，因此要求該會終止籌款計劃。

該貼文發布後，不少網民留言表示不滿及失望，有人認為再捐錢予教區已無意義，更有人質問教會奉獻同屬公開籌款，是否同樣需要中止。

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