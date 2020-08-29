政府將設141全民檢測中心　鄰近商戶憂生意大減

將於下周二(9月1日)展開的全民檢測將有141個檢測中心，東網記者今日(29日)中午到位於九龍灣國際展貿中心及香港會議展覽中心的檢測點巡視，九展方面表示將加強防疫措施，為受檢測市民提供專門通道，以降低傳播風險。

九展3樓的匯星展貿廳外有圍欄封起，場內外未見任何布置及指示牌。九展一餐廳負責人楊先生指，昨日(28日)中午瀏覽社交網站時，發現醫管局員工陣線正就徵用九展發表意見，才得悉九展被徵用，九展方面則至昨日下午5時方通知商戶。

楊指，雖明白接受檢測人士不代表有確診，但站在商戶角度，若有得選擇，還是不希望檢測中心設在九展，擔心對生意的影響難以估計，市民或會避免來九展。他又指其餐廳7月尾已做了檢測，而他個人對全民檢測有保留，不打算參與。

九展的通告指出，全民檢測期間，場內27及28號電梯只會停地下及三樓，讓接受檢測的市民專用。匯星展貿廳對出位置亦會圍封，並會加強清潔及消毒。九展員工亦透露，當天會安排接駁巴士從德福廣場專門接送接受檢測的市民，他們採樣後，會乘專門電梯到B1層，再乘坐專門的接駁巴士離開，惟安排並非強制性。

會展方面，亦未見任何標誌及告示，惟其中一個入口已用圍板封起，預計會用作檢測人士專用出入口。

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