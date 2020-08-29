94%受訪者反對泛民議員延任　不接受立會拉布抗爭

全國人大常委會決定第6屆立法會繼續履行職責不少於1年，但非建制派對於去留仍存在分歧，民主派決定委託香港民意研究所(民研)進行民調，將按結果決定去留。民研早前兩次調查已顯示，分別有63%及最少50%民主派支持者反對延任，今日(29日)再有組織公布另一項調查，有高達94%受訪者認為反對派議員不應延任。

元朗監察議會聯盟於上周六(22日)至本周三(26日)，向1139名市民進行「反對派去留由你話事」調查，有94%受訪者認為反對派議員不應延任；另有逾95%市民認為早前被選舉主任取消參選資格的4名現任議員不應延任；超過97%受訪者認為因被判刑而喪失下屆參選資格的議員邵家臻及陳淑莊，以及公開表明拒絕延任的朱凱廸和陳志全同樣不應獲得延任安排。

組織認為調查結果反映大多數市民不接受反對派議員繼續留在議會進行拉布抗爭等行為，認為會令立法會停擺空轉，不能發揮正常效能。此外，更有反對派議員要求外國政府對香港進行干預及制裁，該組織認為行為明顯違反《港區國安法》。

涉參與去年元朗721事件被控暴動罪的民主黨議員林卓廷，事後指被捕一事證明民主派於議會有存在價值，而他留任的決心可謂更加堅定，惟被批兩件事毫無關係。至於表明會延任的議員鄭松泰則批評其他民主派政黨只會於社交網站上「爭取」各種訴求，但並沒有上街表達意見，更指建制派為全民病毒檢測計劃發聲是「勤力過民主派」。

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