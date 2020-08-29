威院兩名新冠肺炎患者病逝　本港累計86人染疫亡

威爾斯親王醫院發言人今日(29日)公布，兩名新冠肺炎病人分別於昨晚(28日)及今日下午離世。

一名63歲居於馬鞍山恆安邨恆山樓、有長期病患的男病人，於7月25日因手肘受傷及發燒入院接受治療，其後確診。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衛生署於8月24日解除其隔離令，病人因呼吸衰竭須使用呼吸機，並於深切治療部繼續留醫，病人病情其後持續惡化，延至昨晚8時15分離世。

另一名98歲女病人是九龍灣耆康會啟業護理安老院院友，她本身有長期病患，8月17日因發燒及血含氧量低入院接受治療，其後確診。病人病情其後持續惡化，延至今日下午1時02分離世。她是耆康會啟業護理安老院第二名病逝的院友。

連同上述兩宗個案，至今共有86名新冠肺炎患者於公立醫院離世。

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