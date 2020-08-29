Google及Fb太平洋海底電纜連接菲台　香港出局

美媒周五（28日）報道，Google和Facebook連接美國與香港的海底電纜計劃，早前遭華府質疑可被中國收集美國人的資料。兩間公司日前修改計劃，電纜改連接台灣及菲律賓；原本參與計劃的香港合作夥伴太平洋光纜數據通訊公司被「踢出局」。

2017年，Google和Facebook提出太平洋光纖電纜網絡，並列出3個連接地點。美國國家安全部門及司法部今年6月17日，要求聯邦通訊委員會否決連接香港的選項，稱這可讓中國取得美國公民的個人資料，而在香港註冊的太平洋光纜數據通訊公司，是與中國情報及國家安全部門有關的鵬博士電信傳媒集團子公司。

Google和Facebook周四（27日）提交海底電纜計劃的新版本，報道指美國國家安全部門建議聯邦通訊委員會先批准一部分的計劃，Google今年4月取得營運連接台灣的部分，為期半年。Google發言人證實，已撤回原來的計劃並作出修改。

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