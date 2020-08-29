停課兼改網上教學致進度落後　教師憂影響明年文憑試

教學進度受停課及網上教學等影響而落後。

新冠肺炎疫情持續，來年文憑試考生於今年上半年受停課及網上教學等原因影響，大多未能如期完成課程，為應付明年文憑試的教學壓力，有教育團體就課程教學及考評修訂進行調查，結果發現，近90%教師表示教學進度受疫情影響而落後，團體敦促考評局盡快制訂採取一次性的應變安排，為考生作最公平的決定。

該團體於8月21日至26日，以電子問卷形式向有教授2021年度中學文憑試考生的教師進行調查，共收回776位教師的意見，調查顯示，有近70%教師指目前的教學進度比原定計劃落後10%至40%。

有消息指，當局考慮取消來年的通識教育科獨立專題探究(IES)評分，惟有超過60%教師表示不同意。任教通識科的田方澤老師表示，停課對IES進度雖有影響，但未至於完全無法進行，各校的進度亦有差異，若現時決定取消，對已完成的考生極不公平，建議可延遲呈分限期。

中文科方面，絕大多數教師認為網上教學影響學生的備試操練，逾85%教師同意調整必答題的考評要求，例如閱讀卷減少指定篇章的篇數及題目數量；至於口試，由於上年度取消口試的決定倉卒，團體促當局應盡早公布今年的安排。

至於其他選修科目，因各科目考評要求有異，情況較複雜，例如地理科在停課後未能進行實地考察，難以完成評核；團體建議當局應參考是次意見，按各科擬定合適調整，以免師生措手不及，無所適從。

據了解，公開考試委員會正商討文憑試的精簡方案 ，教育界議員葉建源強調，當局要謹慎作出安排，兼顧各學校的教學進度、差異及次序，同時保留科目的理念及完整性。

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