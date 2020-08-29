男拔附小辦網上入學簡介會　下月4日截交表暫定10月面試

拔萃男書院附屬小學今日在網上舉行兩場小一入學簡介會。

新冠肺炎疫情下，直資名校拔萃男書院附屬小學今日(29日)在網上舉行兩場2021/22學年小一入學簡介會，並播放預錄介紹影片，每場提供2500個名額，沒有設家長發問環節。校長羅錦麗在影片中表示，因應疫情制定半天上課時間表，由每日9節課減至6節，放學時間由下午3時提早至中午12時半。

男拔附小明年將錄取150名由2014年9月1日至2015年12月31日期間出生的男童。家長由即日起至9月4日下午5時可遞交申請，截止報名後，4周內會收到確認電郵或短訊，家長亦要在網上繳付100港元報名費，至於一年學費則為43,930港元。

首輪面試會以小組形式進行，所有報名學生均有機會參加，並暫定於10月中旬開始面試，其後再挑選300名學生在11月中至12月初進行第二輪面試。取錄結果暫定於12月中發放，並在明年1月初辦理註冊手續。

入學計分方法方面，首輪面試佔分30%，第二輪佔55%，與學校關係佔10%，獎狀、幼稚園成績表等只佔分5%。面試內容包括各方面的知識，亦會考驗考生的分析及專注能力

羅錦麗表示，小一入學報名表只能經網上遞交，如今年因疫情而未能取得申請人K2成績表，可改為呈交K1成績表。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020