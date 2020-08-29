12名港人被公安拘留　內地律師指保釋機會不大

被中國海警拘捕的12名香港人蛇，消息指他們正被扣押在深圳鹽田看守所，個別被捕者的家屬已接獲香港當局通知。有內地律師指內地刑事案件的審理期限跨度非常大，且程序包括偵查、檢察及審理，由起訴至完成審判或需要最少半年，期間可以保釋的機會不大。

有內地律師指出，如果用延期程序，案件的時間差異可以很大，加上在案件未有審結前，犯人絕大部分是處於羈押狀態。另有內地律師表示，涉案人士在內地服刑前，若香港警察通知公安部疑犯涉及危害國家的犯罪，公安或可到關口進行移送的過程，把疑犯交予香港警方，又認為觸犯港區國安法的人，應該交由香港法院審理。除非是國安法內指明的特別情況，內地才會有管轄權。

按內地的法律，公安局截獲12人後，最長可以扣押37日，期間要報請檢察院決定是否逮捕。獲批准逮捕後，公安會有多2個月調查，有需要可以延長多5個月。完成調查後，檢察院會在一個半月內決定是否起訴，期間可以再發還公安調查。正式上到法院，一般會在3個月內完成審理，但亦有權延期。

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