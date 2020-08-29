風暴美莎克集結於馬尼拉東北偏東　高溫天氣影響本港

強烈熱帶風暴美莎克集結在馬尼拉之東北偏東約930公里，天文台預料美莎克移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊，在未來一兩日逐漸增強至超強颱風，並移向琉球群島一帶。雖然預料美莎克不會襲港，但其外圍氣流下沉，高溫天氣影響廣東地區。

天文台表示，美莎克現時風勢較弱，估計主體引導氣流會將美莎克引導向北，吹向日本、韓國方向。天文台續稱，與美莎克外圍氣流下沉，導致相關的高溫天氣會影響廣東地區，觸發炎熱的天氣，並會帶來驟雨及雷暴，本港天氣將持續酷熱至下周，料未來三天氣溫最高料達攝氏34度。

美莎克集結於香港以東，當有熱帶氣旋在香港以東的台灣附近，由於北半球熱帶氣旋逆時針旋轉的特性，香港會轉吹西北風，加上下沉氣流令大氣變得較為穩定，特別在風勢微弱的日子，令污染物積聚，香港的空氣污染亦會特別嚴重。

環境保護署於下午2時30分公布空氣質素健康指數，一般監測站錄得5至9，屬中至甚高水平，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

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