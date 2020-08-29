港鐵外判物業管理獲保就業津貼　議員促回饋8成予業主

政府下周一(31日)起接受第二期「保就業」計劃申請，惟計劃一直存在漏洞，如有關薪津指引不清晰等。有政黨今午(29日)聯同港鐵轄下屋苑業主召開記者會，指港鐵外判的物業管理承辦商均有申請保就業津貼，惟沒有「回水」予小業主，是極之不合理，認為港鐵有責任跟進事件，為業戶安排回饋8成補助津貼。

議員鄭泳舜、陳恒鑌指出，港鐵目前管理的大型屋苑有48個，礙於港鐵不可申請保就業計劃，而這些屋苑的保安、清潔服務等，均由港鐵以外判方式委託物業管理承辦商處理，但這些承辦商在領取保就業資助後便「袋袋平安」，絲毫無回饋給小業主。

油尖旺區議員孔昭華指，這些外判物業管理承辦商均有申請津貼，但業戶需要支付給他們的開支並無減少，人手亦維持不變，惟承辦商領取津貼後卻不用回饋業戶，認為完全不合理。另外，港鐵作為代理人，每年支取8%經理人酬金，應是責無旁貸協助業戶取回8成補助津貼。

本身是尖沙咀九龍站港鐵物業業委會成員的張先生稱，屋苑有12名港鐵員工，除了要支付這批員工薪酬，仍要支付8%經理人酬金，另聘用了120名外判員工，費用是從業主管理費支付，每年涉開支達2000萬港元，但管理承辦商取了保就業津貼600萬港元，港鐵應為業戶爭取回饋。

港鐵回覆指，已先後2次發出信件給轄下管理公司承辦商要求回應業主訴求，並將會見有關承辦商，議員柯創盛認為，港鐵有責任處理事件，不要再做無牙老虎；政府方面亦應發出明確指引，避免第二期保就業再出現上述情況。

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