政Whats噏﹕鄧德成應徵做廣播處長　望港台撥亂反正

香港電台(港台)節目立場及表現屢受抨擊，被指偏袒反中亂港人士，外界炮轟廣播處長梁家榮管理不善，政府早前展開廣播處長嘅招聘工作，香港政研會主席鄧德成就喺限期最後一日應徵，希望港台撥亂反正咁話。

現任廣播處長梁家榮表示唔計劃續約，任期將會喺明年屆滿，政府於是展開廣播處長嘅公開招聘同內部聘任工作。鄧德成就宣布已經提交申請書，話雖然自己唔熱衷於權位，但認為香港媒體歪風處處，希望可以出分力撥亂反正咁話。鄧曾經組織包圍港台行動，佢話深知自己同港台立場唔一樣，但相信媒體正正要為唔同立場嘅人士發聲。

有關職位招聘條件列明，申請人須曾經任職廣播業或傳媒相關範疇最少15年，以及最少15年任職高層職位嘅經驗，亦須具備領導本地公營廣播機構嘅能力。鄧話，自己喺國際銀行任職管理職位12年，更營運緊唔同嘅社交平台，亦為一間傳媒主持節目，鄧話相信自己絕對係最適合嘅人選，不過睇嚟都要由相關部門決定先知喇。

事實上相信廣播處長一職都係燙手山芋，其中港台屢次被指節目內容偏頗，其中最惹火嘅《頭條新聞》部分環節更被指抹黑警隊同誤導公眾，通訊事務管理局裁定有關投訴成立，而港台亦已經暫停有關節目嘅製作。

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