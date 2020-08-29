放寬口罩令首個周末　大美督踩單車划艇遊人多

今日(29日)是政府放寬口罩令首個周末，市民到郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方可以不用戴口罩，東網記者到大埔大美督視察，發現到訪人流較疫情嚴峻時多，但仍有6成遊人戴著口罩，有市民指仍要做好個人防疫、不宜鬆懈；亦有市民認為政府放寬措施合理，除下口罩做運動較舒適。

記者下午到大美督視察，船灣淡水湖主壩直升機停機坪一帶有近40人，但人與人之間仍有相當的距離，不算太密集。現場有市民租艇、踩單車和放風箏，但暫未見有人燒烤。附近經營租艇服務的負責人表示，現時租艇費用比以往便宜2成，藉此吸引市民，今日生意額回升至疫情前的6成。

羅先生一家三口趁周末來大美督放風箏，一家人仍然戴著口罩，羅先生直言除非感到太侷促，不然也會一直戴口罩，主要是想「保護自己、保護他人」。市民鄭小姐亦表示雖然疫情有好轉，但仍要做好個人防疫，踩單車時亦會戴口罩，如太累便會到較少人聚集的地方才除下口罩休息。

市民張先生稱一個月沒有外出，趁著周末跟朋友前來踩單車，舒展筋骨。張提到，做帶氧運動需要吸入大量氧氣，認為政府放寬措施合理。王太趁開學前最後一個周末，和丈夫和兒子到來遊玩，兒子高呼開心。王太表示，郊外環境空曠，人與人距離遠，放心帶兒子出來輕鬆一會。

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