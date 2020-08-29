港區國安法：被指協助李宇軒等人偷渡至台灣　朱耀明發聲明否認

朱耀明(白髮者)被指涉及參與協助港人偷渡至台灣，他今午發聲明否認。

中國海警周日(23日)拘捕12名人蛇，當中包括早前涉嫌違反《港區國安法》而被捕的「香港故事」成員李宇軒，以及多名涉反修例案件的人士。今日(29日)有報道引述消息稱，偷渡案的幕後黑手懷疑是一名台北牧師，並稱該牧師與本港違法佔領行動(佔中)其中一名發起人朱耀明相熟。朱發表聲明，否認有參與該12名人士的偷渡安排，又稱並不認識該牧師。

朱耀明今午透過聲明表示，有關報道涉及其本人的內容完全失實，又批評該報道暗示他參與安排偷渡計劃，做法居心叵測。朱重申並不認識該牧師，亦從未與他見面或以其他方式聯繫，而其本人無參與該12名人士的偷渡安排。

涉及計劃偷渡到台灣被捕的12人中，「香港故事」成員李宇軒於本月10日被捕，當日警方國家安全處亦以涉違《港區國安法》為由，拘捕包括壹傳媒黎智英等多人，並於翌日(11日)通緝朱耀明之子、「香港民主委員會」總監朱牧民。此外，朱牧民亦早於七月31日，聯同逃亡英國的前香港眾志常委羅冠聰等另外5人，因涉違《港區國安法》而被通緝。

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