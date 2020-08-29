廠商會檢測逾400間學校　12%清潔水平未達標

新學年開課在即，部分年級或有望於9月中恢復面授課堂，香港中華廠商聯合會旗下檢定中心免費為學校檢測校園的衞生情況，至今超過400間中小學及幼稚園完成檢測，所有學校環境樣本均未發現新冠病毒，但當中逾1成學校的清潔水平未達標。中心解釋，或與學校常用消毒用品的效用較即時，忽視了消毒用品持續的時限。

廠商會檢定中心於今年5月推出校園檢測計劃，當參與學校清潔後，會派員到校採樣和量度，中心至今已為超過400間中、小學及幼稚園校舍完成檢測及評級，發現當中12%學校，清潔水平未達標，大部分只屬良好級別；而所有學校的環境樣本中，亦未有發現新冠病毒。中心指，部分學校未達標，或與學校慣用漂白水、氯水等傳統消毒用品清潔有關，消毒效用較即時、持續時限短，而二氧化氯等產品效用則可持續近8小時。

中心續指，用傳統消毒用品，消毒效果雖然可接受，但當有人接觸這些物件，便有可能把病毒或細菌再帶到物件表面。中心檢測完成後，會向學校頒發「室內環境衞生質量標誌」，標誌分三級，包括超卓、卓越及良好，以證明學校消毒工作成效，大眾亦可透過標誌上的二維碼查詢檢測結果。

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