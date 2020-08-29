投訴警察課男警昨在警總自願檢測　初步確診

新冠肺炎疫情持續，再有警務人員染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(29日)表示，有一名警務人員初步確診感染新型冠狀病毒。據悉，該名警員隸屬投訴警察課、29歲、他昨日(28日)仍有到灣仔警察總部上班。

據了解，該名警員在昨日參與了自願性檢測計劃，在上班期間提交了自己的兩個樣本，並在今日獲知樣本對新冠病毒呈陽性反應，現時正等待第二個樣本的檢測結果。消息指，該警員在過去14日內沒有進行與公眾接觸的活動，亦沒有外勤工作。

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