疫情放緩旅客數量回升　多個活動年底舉辦

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，旅遊局局長文綺華今日(29日)表示，除了光影節於下月底舉行外，暫時收到通知，美食節將於11月如期舉行，旅遊產業博覽會則由9月延期至11月；至於第5屆澳門國際影展則將於12月舉行，屆時防疫方面可能會有新措施，詳情有待公布。

文引述統計數據指，近期每日到澳的旅客數量有所回升，突破1萬人次，與以往對比仍然較少，而政府9月初將推出新計劃，希望短期內刺激內地旅客到澳門，並延長旅客留澳時間。她稱，現階段內地旅客是唯一能開發的旅客市場，同時亦是澳門最大的市場，澳門未來數月與內地合作的項目亦會較多。

至於橫琴遊方面，文指當局已準備好路線，但內地仍未開放跨境組團，因此未有具體日期，須待政策容許後才可推行。

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