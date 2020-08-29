78%旅遊業人士支持健康碼　85%人希望粵港澳盡快通關

新冠肺炎疫情持續，各行各業大受影響，旅遊業更是完全停頓。香港旅行社解困大聯盟由本周三(26日)至今午(29日)，以網上問卷形式向業界人士進行調查，了解他們對「健康碼」及「全民檢測」的意見，結果顯示，85%受訪者希望盡快通關，78%受訪者支持落實健康碼，另有75%支持全民病毒檢測。

有關調查共訪問1698名旅遊業界人士，結果顯示普遍受訪者希望透過全民檢測及健康碼，能夠讓通過檢測人士可往返粵港澳豁免隔離檢疫。另外，68%受訪者認為疫情未受控是健康碼未落實的主因，82%認為健康碼檢測費用應該在200港元或以下。

至於政府推動的全民病毒檢測，則高達75%業界人士支持，不支持的僅佔21%，另有73%人認同全民檢測有助恢復旅客信心。

大聯盟召集人姚柏良認為，政府現階段應做好全民檢測工作，爭取更多市民參與檢測，盡快切斷社區傳播鏈，相信將對業界復甦起正面作用；並促請政府盡快落實健康碼，甚至降低收費水平，繼而推出旅遊氣泡。

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