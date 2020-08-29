確診印傭曾遷往荃灣「避疫」　僱主等3人須送檢

確診外傭及僱主曾遷往僱主女兒荃灣的寓所暫住。

再錄得涉及印傭的源頭不明確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(29日)公布，一名居於葵涌運芳洋樓的印傭中招，她平日與僱主同住，甚少與朋友及其他外傭聚會。由於葵涌運芳洋樓的住址早前已有同層鄰居確診，涉事外傭遂與僱主搬到荃灣麗城花園，僱主的女兒及外孫女的家中「避疫」，3人被列作密切接觸者，須接受檢疫。

另外，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，截至今早9時呈報19宗懷疑個案，至今共有86名確診病人於公立醫院離世。過去24小時有38人出院，有368名確診者分別於18間醫院及亞博館社區治療設施留醫，23人情況危殆，32人情況嚴重，其餘314人情況穩定。目前公立醫院已啟用1220張負壓病床，使用率為47%，已啟用675間負壓病房，使用率為60%。

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