醫管局指臨床管理系統故障涉網絡問題　病歷紀錄未受影響

醫管局臨床管理資訊系統於昨日(28日)晚上約7時一度出現故障，影響多間公立醫院服務，醫護未能查看病歷，亦延誤派藥等服務，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞於今日(29日)的疫情記者會中，就事件引致病人不便致歉。

何指，當局臨床資訊管理系統自昨晚7時發生故障後，大約1小時後完成維修，系統內的資料，包括病歷紀錄無受影響，由於入夜後無門診服務，受影響的主要為公院的急症室及夜診服務，當時醫護人員改以人手輸入病歷，及透過問診了解病人病歷。

何又稱，預計故障與網絡連接有關，並向引致病人及公眾不便致歉，又指會深入調查事件。

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