麥花臣場館被徵作檢測中心惹不滿　管理方：應政府要求借場

政府早前公布141個全民檢測中心，其中一個檢測中心位於旺角麥花臣場館，由於場館與民居位於同一大廈，引起該區居民不滿及憂慮。場館的管理方香港遊樂場協會今(29日)表示，作為政府資助的社福機構，在有關當局要求下借出場地，以支持普及社區檢測計劃。

該會透露，由當局知會使用麥花臣場館作為檢測中心的可能性、各部門作實地勘察，到通知該會預留地方，前後不夠10日。該會認為，雖過程倉促，但溝通是雙向及互相尊重。

對於麥花臣場館是否適宜作為社區檢測中心，該會指是由多個政府部門透過專業巡察和分析的結果，若有人對此有疑問或意見，應與相關部門聯絡。而公眾諮詢的問題，該會表示並非其責任，對此不予置評。

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