觀塘男子高處墮下 昏迷送院
2020年08月29日 19:41
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男子由翠樂樓高處墮下。(馬竟峯攝)
觀塘翠屏邨翠樂樓，今日(29日)晚上7時許，一名男子疑從上址高處墮下，飛墮大廈平台，引發巨響，保安員循聲查看，發現事主昏迷不醒，遂報警求助。救護人員到場，將事主送院搶救，警方正調查其身份及輕生原因。
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