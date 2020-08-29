港景峯商場累計3地產代理染疫　管理處已派員消毒

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(29日)表示，昨日(28日)確診的地產公司職員，於港景峯商場的地產舖工作，商場內亦有另外兩名地產公司職員早前確診，惟3人並不相識，故未知傳染途徑是否相關，衞生防護中心已要求商場大清洗，並安排商戶作新冠病毒測試。

油尖旺區議員陳嘉朗今晚在社交網站透露，於晚上7時45分左右，港景峯管理處已因應上述3宗地產經紀確診個案，派出清潔人員於商場內作深層清潔。

昨日確診的地產經紀於潛伏期曾到過美孚、尖沙咀及中環，亦有與同事食飯，未知是否再有人會被列作密切接觸者。

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