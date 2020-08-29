政Whats噏：公務員試用期被捕即炒魷　聶德權：因了解而分手

若新任職公務員在試用期間涉違法被捕並遭檢控，會被即時解僱。

去年中爆發嘅連場反修例示威衝擊，被捕者涉及公務員，截至今年2月底，因反修例活動而接受調查或被起訴嘅公務員就有43人，導致外界質疑公務員政治中立問題。政府事後急急補鑊，推出公務員宣誓或簽署聲明效忠香港特區及《基本法》，近期更針對試用期間嘅新入職公務員，若試用期間涉參與非法公眾活動而被捕並遭檢控，會被即時炒魷(解僱)。公務員事務局長聶德權今日(29日)就忽然好似情侶講分手咁，形容政府同呢啲違法公務員關係屬「因誤會而結合，因了解而分手」喎！

話說公務員事務局早前致函各政府部門，指公務員試用期內因非法示威而被捕並檢控可被炒魷，打破公務員係「鐵飯碗」呢個金鐘罩，即使當初「因誤會而結合」，總之有乜行差踏錯，一樣冇「情」講，必須「因了解而分手」。不過，講分手都要聽吓對方解釋嘅，所以聶德權今日喺電台節目上講明，都會給予當事人申訴機會，以確保做法公平、公正，但強調政府對公務員品行、操守同表現有嚴格要求，希望聘用合適嘅公務員，喺團隊中發揮作用。

至於被問到公務員可能因路過案發現場而被捕，會否被冤枉時，聶強調「唔會屈咗你」，指安排並非機械式自動終止聘用，當局會按個案情況去決定處理方法，又指過去曾經處理類似情況嘅個案。如果將呢個情況套用喺情侶關係，相信唔會因為對方同位異性朋友食餐飯，就判定對方係一腳踏兩船而提出分手嘅，點都會聽吓對方解釋，解得通咪可以保住雙方關係囉，「了解」完都解唔通就要無奈講分手喇。

其實做得公務員，照道理都應該認同政府理念，願意跟隨政府方針做事㗎啦，政府亦唔會待薄員工，一直高薪養廉，所以相信唔會有僱主接受到好似黑暴公務員呢啲「食碗面、反碗底」、吃裏扒外嘅員工，政府今次提出「分手論」，講明會怒斬主僕情誼，做法亦合情合理。話時話，香港已回歸23年，有意見認為政府理應早就要妥善規範公務員嘅品格同行為，但至今才密密補鑊，實為時已晚，因情況已一發不可收拾。

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