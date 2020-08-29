男子扮外賣仔2度登樓潑漆刑毀　警天平邨設伏拘捕　

案件由大埔警區刑事調查隊跟進。

近日上水區內接連發生多宗與追債有關的刑事毀壞案件，警方接報後，於昨日(28日)在上水天平邨天美樓設伏，展開反刑事毀壞行動。至昨日下午約4時，在天美樓一梯間發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，經初步調查後，男子向警員承認企圖於上址進行刑事毀壞。

案件由大埔警區刑事調查隊接手進一步調查後，發現該名25歲姓潘男子，涉及區內2宗分別發生於本月27日及28日的刑毀案件。該名男子已被警方控以一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪及2項「刑事毀壞」罪，案件將於下周一於粉嶺裁判法院提堂。

據悉，案中有人假扮外賣員，以外賣袋作道具進入屋苑後，登上目標單位外，隨即於袋內取出油漆物體，向目標單位外牆淋潑油漆後逃去。

警方強調管有任何物品意圖摧毀或損壞財產及刑事毀壞均屬嚴重罪行。根據香港法例200章<<刑事罪行條例>>第60條，一經定罪最高刑罰可分別被判監禁10年及終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。

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