來年DSE精簡校評及考核內容　考評局﹕不會有翻天覆地改動

香港考試及評核局今日（29日）舉辦中學文憑試(DSE)網上資訊講座，局方指，正研究修訂來年DSE的考核精簡安排，包括調整校本評核及公開試考核內容，爭取在9月初期公布詳情。局方指，評核大綱不會有翻天覆地改動，亦不會影響DSE認受性。至於筆試的開考日期，或因應疫情而有所修訂，考生要留意。局方強調，明白精簡考評會影響部分考生，局方會作出平衡。

考評局評核發展部總經理溫德榮表示，修訂大原則是不會作出翻天覆地的改動，包括不會引入新題型及新要求等，只會在現有框架下調整。他又指，知悉部分學生已完成大部分的校本評核，故局方會盡量平衡需要。溫指出，由於涉及實驗的校本評核需回校在實驗室才可完成，「校本評核可唔可以繼續進行呢？要睇科目實際困難」，又指正在考慮公開試要求能否調整，包括部分選修。

溫表示，理解學生已付出時間完成部分或相當的校核部分，同時很多考生仍在進行，又指任何的精簡都不是最完美的，「有啲內容取消咗，一定有同學喺嗰方面花咗時間，覺得唔開心或者唔舒服嘅感覺」，他認為需理解疫情變化充滿變數，甚至沒有考試，安全為首要考慮。

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