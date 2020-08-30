修例風波：上水追思牆爆衝突　長髮男遭爆樽披血

昨晚(29日)10時許，上水智昌路3號，近職訓局知專設計學院女學生陳彥霖追思牆對開空地，有數名市民疑遭大約10名男女圍毆。現場消息指，途人目睹近10名中年男女向3名青年施襲，輪番拳打腳踢，期間更傳出一下爆樽聲；遇襲男女不敵受傷倒地，施襲者未有停手。

現場有人拍下事發經過，襲擊期間有一名身穿黑衣的青年被人推撞牆邊，繼而被2至3名男子圍毆，有街坊大叫：「唔好打啦！」施襲者才施然離去。一名長髮男子疑遭人爆樽致頭破血流，鮮血沾染衫褲，熱心途人見狀上前幫忙。

消息稱，北區大會堂旁邊早前有一個悼念陳彥霖及周梓樂的花壇，惟已被人清拆多時，近日有街坊再次重建花壇悼念。事發時有數人在花壇附近獻花，突然有數名中年人士上前「清場」，兩名青年上前勸阻期間爆發衝突，有人擸玻璃樽及行山仗施襲，其中長髮男被打至倒地頭破血流。

警方表示，晚上10時許接獲市民報案，指約有10人在上水新都廣場附近空地圍毆一名男子。警員到場後，逞兇者已不知所終，遭襲擊男子頭及鼻受傷，清醒送北區醫院治理，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，警方正就案件深入調查。

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