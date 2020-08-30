東方日報A1：地盤疫下趕工　慘添17亡魂

工人死亡意外增，平均每月兩人死！香港在新冠肺炎疫情陰霾下面臨半停擺，學校停課、市民在家工作，連部分建築地盤亦停工。本報統計今年意外數字，八個月內發生最少十七宗工作期間致命意外，第三波疫情自七月爆發，該月發生四宗奪命意外。商會形容情況異常，工會則分析意外增加或與疫情下趕工有關，而實施近七十年的職安法例欠缺阻嚇力，令承建商及工人忽略安全措施。勞工界強調人命關天，促政府盡快完成修例。港府一七年建議提高法例罰則，但三年來只聞樓梯響。

東方日報統計勞工處資料及新聞報道，發現今年一至八月十七宗致命意外中，不少意外與工人由高處墮下，以及吊運工程期間有重物墮下擊中工人而死有關，導致共十七名工人喪生，最年輕廿四歲，亦有多人受傷。七月短短十日內發生四宗奪命意外，部分意外更在啟德發展區地盤發生。

香港建造商會會長陳修杰表示，疫情為業界帶來影響，工程沒有以往般順利，因部分地盤為免過多工人聚集，減少開工人數，加上政府人員在家工作，以屋宇署為例，審批圖則的時間增加，影響工程進展。他形容七月發生四宗致命意外的情況異常，業界及政府「好緊張」，特意針對高空墮下及電力意外等加強巡查，商會將繼續推動業界使用科技協助工程，以改善安全情況及減少意外發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，疫情下部分地盤需停工，施工時間減少，地盤或為趕工而忽略安全評估及措施。有死者家屬向該會反映，工人經常加班，翌日一早開工，每日只睡五、六個小時，精神不足開工易生意外。蕭更指，部分承建商仍拒絕執行安全措施，意外發生時拒絕報警，改為直接致電消防處救護服務，此陋習為避免意外曝光及被罰停工。

法例規定在工作地點發生意外，負責人必須在廿四小時內通知勞工處，故勞工處責無旁貸，應要求承建商即時通報意外，而非廿四小時為限，否則承建商清理意外現場後，搜證及調查困難增加。

勞工處指今年上半年發生九宗致命工業意外，建造業佔七宗；去年同期十宗致命工業意外中，建造業佔六宗。工業意外指在《工廠及工業經營條例》所界定工業經營內發生的死傷意外，而相關意外因工業活動引致。勞工處在今年上半年進行了三萬一千多次地盤職安健巡查，共發出一百三十三張「暫時停工通知書」及一千多張「敦促改善通知書」，並提出一千二百項檢控。

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