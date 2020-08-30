啟德地盤意外頻生　多人送命

啟德地盤一個月奪四命！東九龍啟德發展區目前正有多個地盤施工，涉及港鐵沙田至中環線、中九龍幹線及啟德體育園等工程，短短一個月內發生四宗奪命意外，令社會嘩然。其中一名男判頭上月廿三日在承豐道一個臨海地盤工作期間，地面突然出現下陷，判頭連同一部約一噸重機器墮入約兩米深泥坑內，被機器壓住重創，清醒送院，惟最終進行手術後搶救無效去世。

啟德發展區自六月廿七日起，接連發生奪命意外。當日一名四十一歲印度裔男工人，在沐元街一建築地盤十七樓的棚架上工作期間，一條工字鐵突然斷裂，約九米長、十噸重的斷裂部分擊中棚架，並飛插落二樓平台，工人遭工字鐵擊中及隨竹枝和工字鐵飛墮至二樓平台，身體被竹枝和雜物壓住，當場證實不治。

另一宗意外發生在七月十四日，一名四十二歲工人在香港兒童醫院附近地盤工作期間，遭一條四噸重的長形管道擊中，並壓住工人上肢，事主頭部重傷陷入昏迷，送院搶救後不治。上月廿一日於中九龍幹線隧道地盤再發生一宗致命意外，廿二噸重鋼筋支架疑突然塌下，壓中一名五十一歲工人，事主當場重傷昏迷，送院後證實不治，意外中另有六名工人被鋼筋等物件擊中受傷。

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