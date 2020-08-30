家長收退款被列為薪金　盈信膳食天地﹕銀行錯誤

全港學校因新冠肺炎疫情停課，為學生提供午膳的供應商亦停工。有供應商近月將訂餐款項退回予家長，但有家長發現銀行將該筆款項列為「SALARY（薪金）」，質疑做法有誤。東網向涉事供應商盈信膳食天地了解，該公司指事件涉及銀行錯誤，已跟進及糾正，並已向40多間學校發信解釋，強調退款的金額無誤。

有家長近日將銀行打簿紀錄上載至社交平台，指發現獲退回的款項被列為薪金，質疑是否另有目的。盈信膳食天地經理連楚光回覆東網表示，該公司今年首次用銀行自動轉帳向家長退錢，7月底接獲家長查詢有關事宜，向銀行了解後得知出現人為錯誤，隨即向受影響的學校發信解釋。他指，約有3000至4000名家長的入帳被列為薪金，銀行其後已糾正相關問題。

他又澄清，政府的資助，包括保就業計劃以強積金供款作準，而退款不屬於完整交易或營業，認為被質疑作金額詐騙是不合邏輯，強調支薪用另一系統。他指，業界因全港學校停課而停工，公司廠房自今年1月停開，面臨零收入，每月只能依靠銀行借貸支付高達百萬元的開支。他冀可盡快復課，並促請政府在第三輪防疫抗疫基金為業界提供資助，協助度過難關，否則只能走上倒閉的結局。

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