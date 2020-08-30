西鐵屯門站南亞青年玩滑板　男子勸阻遭圍毆

昨晚(29日)7時許，一名年約40歲男子，在屯門西鐵站大堂的付費區域內，目睹數名南亞裔青年在玩滑板，男子見狀上前勸阻，期間疑雙方因肢體接觸問題發生爭執，繼而扭作一團。

在場其他市民見狀，拍下事發經過，片段可見，熱心男子遭3名南亞裔青年圍毆，復遭對方推跌落地拳打腳踢；當中有人更用滑板作武器，不停向男事主拍打。

據了解，事發於昨晚7時半，屯門站的客服職員見有乘客在大堂的付費區內爭執，車站職員遂趕至了解及報警。警方其後到場調查，經調停後雙方和解互不追究，案件暫列糾紛，事件中無人受傷亦無人被捕。

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