視障人士無法分辨警員　協會促委任證加點字

冒警案屢見不鮮，香港失明人協進會接獲不少視障人士的求助，指失明人士較難辨識警員的身份，故多次向警務處去信要求商討解決方案，促相關部門盡快釋除失明人士憂慮，提供辨認警員的方法，以保障他們的權利。警方指，今年截至6月接獲3宗涉及假冒公職人員案，市民如對警察身份有懷疑，可與附近的警署或致電999與警方聯絡。

香港失明人協進會副會長何家樑是先天性全失明，他指曾有多次無法辨認警員的經驗，3年前在港鐵站外賣旗，有警員表明其身份後拿起其掛在身上的證件牌查問其個人資料，當時無法即時辨認警員真偽，及後詢問旁人才可證實警員身份。何強調，大部分的視障人士均有獨立外出的能力，惟辨別執法人員仍有困難，風險相對較大。

該會曾多次去信警務處，要求提出分辨警員的研究措施，又建議警務人員的委任證上應設有點字，或參考外國技術利用手機上的識別碼功能，以便失明人士確認警方身份。他又指，香港紙幣及特區護照均印上點字，認為技術上非難事，促請相關部門可為視障人士提供切實可行的方法。

警方發言人指，今年截至6月接獲3宗涉及假冒公職人員的案件，過去5年共有49宗，又指警隊會以體諒及合理的方式進行搜查，確保有特別需要人士享有與其他市民相等的法律保障及權利，市民如對展示的委任證或宣稱的警察身份有懷疑，可與附近的警署或致電999與警方聯絡。

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