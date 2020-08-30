文憑試考生做義工派飯　為基層送溫暖

今屆文憑試(DSE)考生有不一樣的經驗，學生義工阮珮芝表示，曾有行動不便的伯伯前來長者地區中心，念念有詞說一個「櫈」字，她給予他一張櫈，惟伯伯表現冷淡，經多次了解後她才知道原來是指「（飯）單」。做義工過程令她學習與長者相處之道，要細心了解長者，同時令她更珍惜與嫲嫲相處時光。

疫情打擊市民生計，保良局早前發起「關愛無限‧共跨疫境」扶弱計劃，為基層人士提供食物包或熱餐，並安排屬下中學應屆中學文憑試考生參與「共跨疫境DSE義工計劃」，向基層人士派發熱餐及食物包等，與基層風雨同路。約140名學生義工於6至7月進行至少3日義工服務，包括到保良局屬下食物銀行、幼兒服務單位、社區飯堂準備食物包或熱餐，或上門探訪長者、基層家庭並派發物資，身體力行支持疫情中同受影響的基層社群。

參與學生陳芷若憶述，上次運送食物包予基層人士，只有2個月分量，他們要半年後才能申請食物包。眼見基層要這想才有食物包，而且分量不多，她明白以往曾浪費食物，體會「惜食」重要性。

保良局劉陳小寶長者地區中心的副經理張翠韻指，疫情下不少基層失業，該局轄下16間社區飯堂特意安排送食物包的服務。未曾做過義工的學生對她分享道，能協助有需要人士得到溫飽，感到很滿足。中心的長者及護老者服務主任蔡國輝指，該中心飯堂服務每日可惠及近250人次，基層在防疫物資上已花費不少，希望計劃可紓緩他們的經濟壓力。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020