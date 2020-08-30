我有正能量：妙筆仁心　治愈系插畫助情緒病人走出低谷

香港人生活節奏急促，工作、學習、人際關係等壓力紛至沓來，但並非所有人都能自我調節，將壓力轉化為動力。忽視自己的心理健康，更隨時會患上抑鬱症。業餘插畫師以生活上窩心小事為題，畫出一幅幅治愈系列漫畫，希望以溫暖筆觸，帶領情緒病患者走出情緒低谷，並建構大眾及患者之間的橋樑。

「我曾經親眼目睹一個患有抑鬱症嘅好朋友嘗試了結自己嘅生命，至今仍然歷歷在目。」6年前，好友嘗試輕生的場面對業餘插畫師蘇彩萍（Phoebe）造成極大衝擊。惟好友其後因為社交平台的一則貼文而開懷大笑，令情緒稍有好轉，激發她立定決心，要成為下一個為好友帶來快樂的人，自此開始踏上治愈系插畫家之路。

「『棉花』寓意輕鬆嘅感覺，『比』代表我嘅英文名Phoebe。」Phoebe 在2014年以代號「棉花比」創立「紅鼻子森林」，畫風簡單可愛，顏色溫暖，主題圍繞生活小細節，例如朋友間互相贈送禮物，忙碌一天後的休閒活動等，「好多時我哋習慣去記住一啲唔開心嘅嘢，但其實生活中有好多事情更值得我哋去專注，而且可以帶畀我哋溫暖同支持。」

「紅鼻子森林」初期的主要受眾為情緒病患者，Phoebe希望插畫能令他們走出情緒邊緣，「有一個患有抑鬱症、驚恐症同焦慮症嘅粉絲同我講，佢好多謝有我呢啲插畫嘅存在。」Phoebe坦言自己亦曾陷入情緒低谷而無法創作，但粉絲的鼓勵令她明白所做的事甚有意義，更能讓大眾了解受情緒困擾者的內心世界。

現時Phoebe每日都在社交平台發布一幅插畫，完成一幅畫作大約需時20分鐘至數小時不等。但由於有正職在身，她只能在空餘時間創作，「我返7點，5點就會起身畫畫，因為早上嘅時候，係思緒最清晰、心態最平靜嘅時候。」Phoebe正努力鑽研心理學，希望未來可成為治療師或心理學家，「我想成為現實中嘅『補師』，幫隊友『補血』，甚至喺危急關頭可以幫佢復活。」

「紅鼻子森林」的命名源於經典故事《紅鼻子馴鹿魯道夫》，馴鹿魯道夫曾因紅鼻子而被其他馴鹿排擠。然而在大雪籠罩的天氣下，幸得魯道夫的發光鼻子，聖誕老人才得以完成派送禮物的任務，其他馴鹿亦因此重新認識魯道夫。鍾情聖誕節的Phoebe對故事情有獨鍾，更希望「紅鼻子森林」可把故事意義延續，「正如魯道夫咁，每個人都有小小嘅不完美，但正正係呢種不完美成就最完美嘅自己。」

「紅鼻子森林」裏有4個主要角色，分別是不明生物「砵砵Quer」、小貓「桃桃」、袋熊「頓頓」及「呆呆雞」，四隻紅鼻子動物都有各自古怪麻煩的缺點，亦曾因為自己的小缺陷而傷心失落，幸得朋友的陪伴，臉上才重現笑容。

Phoebe認為「紅鼻子森林」猶如社會大眾的縮影，每個人都並非完美無缺，要學會接納自己的缺點，「我希望我嘅畫可以令人學識重新認識自己、接納自己。」

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