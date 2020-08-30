南亞賊再搵的哥做「獵物」　擸走兩部手機逃遁

因受新冠肺炎疫情影響，的士行業慘淡經營下，的哥近日又被南亞幫窺準機會盜走血汗錢及車上財物。今日(30日)凌晨3時許，一名的士司機將車停泊在旺角砵蘭街與山東街交界，期間他疑貪方便，並無熄匙及鎖好車門，落車往附近的便利店購物。他購物後折返取車時，見一名南亞漢站在其車旁鬼鬼崇崇，繼而拔足逃去。的哥心感不妙，趕返車上查看，發現放置於儀錶板上的兩部手提電話失去，懷疑遭該名南亞漢偷走，遂慌忙報警求助。

警員接報到場，經初步調查後，將案件列作車內盜竊，交旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

近期凌晨發生多宗南亞賊盜走的哥財物案件，本月26日清晨6時許，一名68歲姓賴的士司機，他駕駛的士至旺角新填地街近鴉蘭街交界時，察覺的士有異狀，於是將車停在路邊，落車打開車頭冚檢查引擎。未料一名南亞裔男賊，趁的哥分心不暇，打開未有上鎖的司機位車門，一手擸起車內一個腰包便拔足逃跑。

一名好心途人目擊事件，出言提醒的哥，他始知自己血汗錢被人盜去，不甘之下啣尾窮追。追至一條後巷時與對方發生糾纏，期間的哥跌傷手腳，惟他緊抱腰包不放，南亞賊疑恐事敗，放下腰包逃走。的哥無奈報警求助，點算財物時始發現南亞賊已擸走腰包內約5,000元現金。警方到場調查後將案列作車內盜竊，交由旺角警區刑事調查隊跟進，正追緝涉案南亞賊人歸案。受傷的哥其後送院治理。

另外，本月25日凌晨1時許，一名的哥將車泊在旺角太子道西近砵蘭街交界，其後到附近一麵店買外賣消夜期間，疑因未有將車門上鎖，被4名南亞單車漢偷走車內7部約值1,4000元的電話。案件列作車內盜竊。

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