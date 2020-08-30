探射燈：凱樂苑外牆現銹迹　疑熱水爐滴水

資助房屋質素問題並非單一事件，去年陸續入伙的長沙灣居屋凱樂苑，其中一座凱碧閣早前被揭外牆出現裂縫後，另一座凱瞳閣的外牆亦呈現大幅鐵銹迹，有資深驗樓師估計是有熱水爐滴水，以及外罩並非採用不銹鋼物料，在長期滴水或遇有腐蝕性物料侵蝕下，導致流出銹水，污染外牆。

有凱瞳閣住戶投訴，指去年底入伙時已發現單位廁所及廚房外牆有黃色污漬，窗框邊亦如是，惟洗刷不去；玻璃窗亦沾有透明膠狀物體。外牆銹迹愈來愈深，範圍涉及10至37樓，主要是廁所及廚房的外牆。

資深驗樓師賴達明指，多個樓層外牆均有銹迹，排污渠和排水渠亦有，懷疑有高層單位的熱水爐內部金屬組件因入水致零件生銹滲出銹水，再滴到樓下各層，污染外牆。他擔心相關熱水爐可能會漏電，甚至貿然開啟時會發生火警，應立即停止使用，促房署及管理處再應盡快拆開熱水爐外罩及部件檢查，更換生銹部件。

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