探射燈：混合式屋苑消毒準則不一　易爆疫

麗翠苑有6座大廈，原本全屬出租公屋，但房委會2018年將其中4座、共2545伙轉為綠置居，以市值42折出售。作為公屋及資助房屋的混合式屋苑，兩者分別有不同管理公司，早前出現首宗新冠肺炎確診個案時，區議員質疑有管理公司「慳得就慳」，未有跟隨房署指引消毒，令更多居民中招。

「7月尾麗翠苑居屋部分嘅麗榕閣有第1名住戶確診，但係管理公司只係消毒咗涉事單位同層同埋上下兩層，合共5層，我問對方點解同公屋做法唔一樣，唔跟房署指引？對方就話佢哋公司冇聽過要跟呢啲指引，唔肯做全幢消毒，結果8月頭麗榕閣真係再有新確診個案。」區議員徐溢軒批評，同邨不同衞生指引，令居民擔憂。

徐解釋，相關做法和較早前麗翠苑公屋部分的麗柏閣有很大分別，如確診者被接走後，麗柏閣即時有清潔人員將全幢大廈的走廊、後樓梯、排氣喉電梯大堂及電梯內部等公共地方消毒，「房署有明確嘅強制性指引畀公屋外判管理公司做清潔，但係去到居屋部分就淪為廢紙，試諗吓同一個屋苑內有幾座大廈做得好其實係冇用，只要有一、兩座做得唔好疫情就會大爆發。」徐認為房委會作為公契經理人，理應承擔管理職責，他促民政處協助業主成立法團，由業主挑選合適的管理公司。

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