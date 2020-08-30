探射燈：綠置居愈執愈漏　業主貼錢買難受

作為首個綠置居恒常化項目，長沙灣麗翠苑入伙未夠1年便有多名業主反映單位質素參差，有頂層住戶天花板因天台防水層做工問題而滲水，形成多攤水漬，房署「執漏」多月來未完工，滲水蔓延全屋；有住戶收樓後，兩個月內接連爆糞渠。邨內大部分公共設施均已破損，區議員批評房署作為發展商建屋得過且過，作為公契經理人卻未有承擔管理職責。

陳先生去年以250萬港元買入麗翠苑1個頂層單位，他指自6月起發現睡房天花板出現水漬，房署首次派員查看後只在單位內作修補，但情況未有改善，「之後個廳同廚房同另一間房嘅天花板陸續開始都有水漬。」陳再次向房署反映後，職員表示發現問題出於天台的防水層，遂於7月展開工程修補，惟天花板的情況由出現水漬變成有水珠滴下，「（房署）成個月以嚟咩都冇做過！我哋真金白銀買樓點解要忍受呢啲嘢？發展商仲要係政府。」

另外，麗翠苑麗森閣有業主去年10月收樓後，原定2個月裝修後遷入新居，惟期間連續2次爆糞渠，房署稱有建築廢料塞住糞渠，導致淤塞，拒絕承擔賠償責任。

一直跟進個案的區議員徐溢軒指，相關個案只是冰山一角，又指房署往往聲稱會跟進，實則卻是想盡辦法「卸膊」。徐又批評麗翠苑入伙不足1年，不少公共設施均已破損，質疑房委會在採購時出錯。本月初，東網記者亦發現屋苑近40%渠蓋損毀，並只以木板封上，屋苑內的盲人引路徑部分亦已出現裂紋，甚至損毀嚴重。

議員柯創盛亦批評房署建屋質素每況愈下，而且保養責任期過短，易令業主蒙受損失，他促請政府即時延長所有資助房屋的保養責任期，同時提高建屋質素。

房署回覆指，署方作為屋苑的首任公契經理人，在業主立案法團成立之前，為屋苑委聘管理公司執行日常管理工作。另外，署方指渠蓋和盲人引路徑地磚等設施損壞，管理公司會按計劃於8月中更換。至於頂層單位的漏水個案，署方則指由於7月內有一段期間受天雨影響，維修暫停，承建商已安排於8月恢復工程，可望於月底完成。

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