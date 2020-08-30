警荃灣反非法賽車及酒駕　拘6司機

警方今日（30日)凌晨時分於荃灣進行打擊非法賽車及酒駕行動，並在荃灣路近晉昇工廠大廈對開設置路障，先後共截停6部車輛，其中包括寶馬、三菱跑車及一部Audi四驅車。警方表示，行動期間，偵測到其中4部車曾以時速199公里在馬路上狂飆，4名司機涉嫌危險駕駛被捕。

與此同時，被截獲的Audi四驅車，男司機拒絕提供呼氣樣本亦被捕；現場消息稱，四驅車司機被捕時自稱為藝人。其餘一部私家車，司機被發現停牌，涉嫌管有虛假文書、停牌期間駕駛、駕駛時無第三者保險，亦帶署扣查。涉事6部車輛俱拖返大欖汽車扣留中心查驗。

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