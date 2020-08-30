源頭不明確診日增　陳肇始：或延長全民檢測計劃

全民檢測計劃本周二(9月1日)推行，網上預約系統昨日(29日)7時起開放，食物及衞生局局長陳肇始今早(30日)在電台節目表示，截至今早8時有超過31萬人經網上登記預約，當局會視乎情況研究是否需要延長計劃，衞生署及機電署均視察過現時百多個檢測中心，確保場地的感染控制及空氣流通量符合要求。

她表示，現時每日都有源頭不明的情況，反映病毒傳播鏈仍未斷，普及檢測有助找出社區的隱性患者，對控制疫情有重要意義。對於有意見認為政府應該將資源投放於高危群組，而非進行全民檢測，陳稱普及社區檢測計劃不會影響高危群組的檢測，政府現時已為部分高危群組重做檢測，例如安老院舍員工及屠房員工等。

陳指出，參與協助檢測工作的大部分為註冊醫護人員，但也有部分是醫科生或護理學生，當接受足夠培訓後才協助採樣，期間有醫生或護士從旁監督，她又指今次檢測是在鼻腔抽取樣本，並非鼻咽採樣，風險較低。

政務司司長張建宗在網誌表示，認為即使目前疫情稍為紓緩，檢測計劃對控制疫情仍有關鍵作用，政府會密切跟進疫情發展，當決定恢復面授課堂時，教育局會預早公布和通知學校，讓學校有充足時間準備。

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