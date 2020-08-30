外傭宿舍病毒測試參與率低　羅致光：1700名外傭待簽證

香港新冠肺炎疫情持續，近日更有外傭宿舍出現群組爆發，勞工及福利局局長羅致光今(30日)在網誌表示，政府早前為居於宿舍、等待轉換僱主的外傭提供病毒測試，惟由本月9日至20日只有1780人參與，但估計在這段時間約有6000名外傭在港等待簽證，他承認參與率不理想。

他指出，雖然上周五(28日)單日錄得195名外傭參與病毒測試，但與政府估計每天約有300名留港外傭申請轉換僱主的數目比較，參與率仍有待提升。他稱入境處已加速處理外傭簽證申請，由本月初約6000名，已減至現時約1700名，而入境處過去一星期再加快審批申請，每日平均完成審批的數目較7月份升超過125%。

另外，截至上周二(25日)，共有26名外傭因違反禁聚令被定額罰款2000港元。

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