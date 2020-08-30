全民檢測被人用粗口登記惡搞 專家指系統不設身份核對欠理想

有網民亂填粗口在姓名一欄亦獲確認成功登記。(網上截圖)

全民檢測計劃後日(1日)推行，網上預約系統昨日(29日)起開放，僅須填寫身份證號碼便可預約，不設身份核對機制。在社交平台流傳一張圖片，顯示亂填粗口在姓名一欄亦獲確認成功登記。東網記者嘗試致電登記人，惟該登記電話疑是空號，故亦未能確定「成功登記」是否被改圖。有資訊科技業界人士表示，計劃不設姓名等多重核對機制，情況不理想。

市民預約檢測時，須輸入身份證號碼或出生證明書編號、姓名及可供接收本地短訊的電話號碼，惟系統不會核對姓名，有心人可亂填「惡搞」，甚至在對方不知情下替他人填寫，最終浪費登記時段。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，單憑身份證號碼便可登記預約的情況不理想，因部分公司能以身份證號碼查看僱員有否登記，或構成標籤問題。他建議增設身份核對機制，或者可借身份證號碼等個人資料創建帳號及密碼，用於登記系統，加強保密。

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