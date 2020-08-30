逾60間檢測中心首日時段爆滿 其中3間7日檢測時段全滿
2020年08月30日 10:44
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市民昨日起可在網上預約全民檢測。
全民檢測計劃後日(9月1日)推行，今日（30日）是網上預約系統開放後的第二天，東網記者在早上10時檢視全港共141個社區檢測中心，發現共61個檢測中心首日檢測時段爆滿，其中3間檢測中心，包括西貢區的尚德社區會堂、觀塘區的秀茂坪社區會堂、沙田區的沙角社區會堂，共7天的所有檢測時段全數爆滿。
另外，離島區只有東涌一個檢測中心，該中心首3天的所有時段亦已爆滿。
9月1日預約爆滿的61個檢測中心一覽：
(截至今早10時 *星號有多於一天爆滿)
香港島：
中西區
●李陞小學
東區
●北角官立小學
●筲箕灣官立小學
●愛秩序灣社區會堂
●柴灣體育館
●渣華道體育館
●小西灣體育館
南區
●華貴社區會堂
灣仔區
●皇仁書院*
●軒尼詩道官立小學
九龍：
九龍城區
●馬頭涌官立小學(紅磡灣)*
●紅磡市政大廈體育館*
●土瓜灣體育館*
觀塘區
●秀茂坪社區會堂*
●油塘社區會堂*
●藍田(東區)社區會堂*
●牛頭角道體育館
●瑞和街體育館
深水埗區
●白田社區會堂*
●北河街體育館*
●九龍工業學校
●荔枝角社區會堂
●長沙灣體育館
●荔枝角公園體育館
黃大仙區
●龍翔官立中學*
●牛池灣體育館
油尖旺區
●官涌體育館
●大角嘴體育館*
●香港遊樂場協會麥花臣場館*
新界：
葵青區
●大窩口社區中心
●葵芳社區會堂*
●石籬社區會堂*
北區
●龍琛路體育館*
●聯和墟體育館
●和興社區會堂
●保榮路體育館
西貢區
●將軍澳官立中學
●尚德社區會堂*
●坑口體育館*
●將軍澳體育館
沙田區
●隆亨社區中心*
●沙角社區會堂*
●恒安社區中心*
●美田社區會堂
●禾輋社區會堂*
●圓州角社區會堂
●馬鞍山體育館*
●源禾路體育館
大埔
●大埔墟體育館
●太和體育館
●科學園
荃灣區
●荃景圍體育館
●荃灣體育館
●蕙荃體育館
屯門區
●屯門官立中學
●建生社區會堂*
●大興社區會堂
元朗區
●天晴社區會堂*
●鳳琴街體育館
●天暉路體育館
離島：
●東涌文東路體育館*
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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