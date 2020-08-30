逾60間檢測中心首日時段爆滿　其中3間7日檢測時段全滿

2020年08月30日 10:44
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    市民昨日起可在網上預約全民檢測。
    全民檢測計劃後日(9月1日)推行，今日（30日）是網上預約系統開放後的第二天，東網記者在早上10時檢視全港共141個社區檢測中心，發現共61個檢測中心首日檢測時段爆滿，其中3間檢測中心，包括西貢區的尚德社區會堂、觀塘區的秀茂坪社區會堂、沙田區的沙角社區會堂，共7天的所有檢測時段全數爆滿。
    另外，離島區只有東涌一個檢測中心，該中心首3天的所有時段亦已爆滿。
    9月1日預約爆滿的61個檢測中心一覽：
    (截至今早10時　*星號有多於一天爆滿)
    香港島：
    中西區
    ●李陞小學
    東區
    ●北角官立小學
    ●筲箕灣官立小學
    ●愛秩序灣社區會堂
    ●柴灣體育館
    ●渣華道體育館
    ●小西灣體育館
    南區
    ●華貴社區會堂
    灣仔區
    ●皇仁書院*
    ●軒尼詩道官立小學
    九龍：
    九龍城區
    ●馬頭涌官立小學(紅磡灣)*
    ●紅磡市政大廈體育館*
    ●土瓜灣體育館*
    觀塘區
    ●秀茂坪社區會堂*
    ●油塘社區會堂*
    ●藍田(東區)社區會堂*
    ●牛頭角道體育館
    ●瑞和街體育館
    深水埗區
    ●白田社區會堂*
    ●北河街體育館*
    ●九龍工業學校
    ●荔枝角社區會堂
    ●長沙灣體育館
    ●荔枝角公園體育館
    黃大仙區
    ●龍翔官立中學*
    ●牛池灣體育館
    油尖旺區
    ●官涌體育館
    ●大角嘴體育館*
    ●香港遊樂場協會麥花臣場館*
    新界：
    葵青區
    ●大窩口社區中心
    ●葵芳社區會堂*
    ●石籬社區會堂*
    北區
    ●龍琛路體育館*
    ●聯和墟體育館
    ●和興社區會堂
    ●保榮路體育館
    西貢區
    ●將軍澳官立中學
    ●尚德社區會堂*
    ●坑口體育館*
    ●將軍澳體育館
    沙田區
    ●隆亨社區中心*
    ●沙角社區會堂*
    ●恒安社區中心*
    ●美田社區會堂
    ●禾輋社區會堂*
    ●圓州角社區會堂
    ●馬鞍山體育館*
    ●源禾路體育館
    大埔
    ●大埔墟體育館
    ●太和體育館
    ●科學園
    荃灣區
    ●荃景圍體育館
    ●荃灣體育館
    ●蕙荃體育館
    屯門區
    ●屯門官立中學
    ●建生社區會堂*
    ●大興社區會堂
    元朗區
    ●天晴社區會堂*
    ●鳳琴街體育館
    ●天暉路體育館
    離島：
    ●東涌文東路體育館*
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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