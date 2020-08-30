逾60間檢測中心首日時段爆滿　其中3間7日檢測時段全滿

市民昨日起可在網上預約全民檢測。

全民檢測計劃後日(9月1日)推行，今日（30日）是網上預約系統開放後的第二天，東網記者在早上10時檢視全港共141個社區檢測中心，發現共61個檢測中心首日檢測時段爆滿，其中3間檢測中心，包括西貢區的尚德社區會堂、觀塘區的秀茂坪社區會堂、沙田區的沙角社區會堂，共7天的所有檢測時段全數爆滿。

另外，離島區只有東涌一個檢測中心，該中心首3天的所有時段亦已爆滿。

9月1日預約爆滿的61個檢測中心一覽：

(截至今早10時 *星號有多於一天爆滿)

香港島：

中西區

●李陞小學

東區

●北角官立小學

●筲箕灣官立小學

●愛秩序灣社區會堂

●柴灣體育館

●渣華道體育館

●小西灣體育館

南區

●華貴社區會堂

灣仔區

●皇仁書院*

●軒尼詩道官立小學

九龍：

九龍城區

●馬頭涌官立小學(紅磡灣)*

●紅磡市政大廈體育館*

●土瓜灣體育館*

觀塘區

●秀茂坪社區會堂*

●油塘社區會堂*

●藍田(東區)社區會堂*

●牛頭角道體育館

●瑞和街體育館

深水埗區

●白田社區會堂*

●北河街體育館*

●九龍工業學校

●荔枝角社區會堂

●長沙灣體育館

●荔枝角公園體育館

黃大仙區

●龍翔官立中學*

●牛池灣體育館

油尖旺區

●官涌體育館

●大角嘴體育館*

●香港遊樂場協會麥花臣場館*

新界：

葵青區

●大窩口社區中心

●葵芳社區會堂*

●石籬社區會堂*

北區

●龍琛路體育館*

●聯和墟體育館

●和興社區會堂

●保榮路體育館

西貢區

●將軍澳官立中學

●尚德社區會堂*

●坑口體育館*

●將軍澳體育館

沙田區

●隆亨社區中心*

●沙角社區會堂*

●恒安社區中心*

●美田社區會堂

●禾輋社區會堂*

●圓州角社區會堂

●馬鞍山體育館*

●源禾路體育館

大埔

●大埔墟體育館

●太和體育館

●科學園

荃灣區

●荃景圍體育館

●荃灣體育館

●蕙荃體育館

屯門區

●屯門官立中學

●建生社區會堂*

●大興社區會堂

元朗區

●天晴社區會堂*

●鳳琴街體育館

●天暉路體育館

離島：

●東涌文東路體育館*

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